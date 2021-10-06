



В телеграм-канале визового центра Испании уточняется, что принимаются сертификаты о прохождении полного курса вакцинации такими препаратами, как Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharma, Sinovac.

Также можно подать документы на визу, даже если заявитель до этого никогда не получал шенгенских виз, и беспрепятственно въезжать в Испанию.