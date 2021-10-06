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В испанском визовом центре в Минске возобновился прием документов

В испанском визовом центре снова принимают документы, но только у тех, кто привился вакцинами, одобренными ВОЗ.


В телеграм-канале визового центра Испании уточняется, что принимаются сертификаты о прохождении полного курса вакцинации такими препаратами, как Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharma, Sinovac.
 
Также можно подать документы на визу, даже если заявитель до этого никогда не получал шенгенских виз, и беспрепятственно въезжать в Испанию.
Источник: blizko.by
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