В испанском визовом центре в Минске возобновился прием документов
В испанском визовом центре снова принимают документы, но только у тех, кто привился вакцинами, одобренными ВОЗ.
В телеграм-канале визового центра Испании уточняется, что принимаются сертификаты о прохождении полного курса вакцинации такими препаратами, как Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharma, Sinovac.
Также можно подать документы на визу, даже если заявитель до этого никогда не получал шенгенских виз, и беспрепятственно въезжать в Испанию.
Источник: blizko.by
21:05 06/10/2021
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