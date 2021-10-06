Уже в трех областях Беларуси ограничили продажу пива
Продажу пива и слабоалкогольных напитков ограничили теперь и в Витебской области. Это уже третий регион Беларуси, который вводит на своей территории подобное ограничение.
Согласно документу, теперь пиво и другие некрепкие напитки с долей спирта не более 7% нельзя будет купить в ларьках и киосках, а также автолавках, кроме тех, которые обслуживают жителей в сельских населенных пунктах.
Решение касается всех торговых объектов, которые расположены на остановках и в радиусе 25 метров от них.
Первым такое ограничение ввели в Минской области, а с конца сентября – и в Могилевской.
Источник: telegraf.by
20:58 06/10/2021
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