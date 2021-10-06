







Согласно документу, теперь пиво и другие некрепкие напитки с долей спирта не более 7% нельзя будет купить в ларьках и киосках, а также автолавках, кроме тех, которые обслуживают жителей в сельских населенных пунктах.





Решение касается всех торговых объектов, которые расположены на остановках и в радиусе 25 метров от них.





Первым такое ограничение ввели в Минской области, а с конца сентября – и в Могилевской.







