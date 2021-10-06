Погибшего в перестрелке с силовиками Андрея Зельцера похоронили под Минском
Все ритуальные залы в Минске отказали родителям предоставить помещение для прощания!
Погибшего в перестрелке с силовиками программиста Андрея Зельцера 6 октября похоронили в минском микрорайоне Шабаны на Лесном кладбище.
Как пишет бывшая преподавательница МГЛУ Наталья Дулина, тело Зельцера привезли на кладбище сразу из морга:
"Все ритуальные залы отказали родителям в просьбе предоставить помещение для прощания. Родители Андрея Зельцера просили передать огромное спасибо всем, кто скорбит по Андрею".
На похоронах присутствовало около 100 человек. Один из присутствующих рассказал о церемонии прощания в своем Фейсбуке.
Напомним, согласно официальной версии, Андрей Зельцер 28 сентября в собственной квартире застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и был застрелен в ответ.
19:21 06/10/2021
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