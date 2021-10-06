Погибшего в перестрелке с силовиками программиста Андрея Зельцера 6 октября похоронили в минском микрорайоне Шабаны на Лесном кладбище.





Как пишет бывшая преподавательница МГЛУ Наталья Дулина, тело Зельцера привезли на кладбище сразу из морга:





"Все ритуальные залы отказали родителям в просьбе предоставить помещение для прощания. Родители Андрея Зельцера просили передать огромное спасибо всем, кто скорбит по Андрею".





На похоронах присутствовало около 100 человек. Один из присутствующих рассказал о церемонии прощания в своем Фейсбуке.



