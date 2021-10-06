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В Бресте по "хороводному делу" вынесли приговор восьмой группе

Суд Московского района Бреста вынес приговор восьмой группе обвиняемых по «хороводному делу»

В Бресте по "хороводному делу" вынесли приговор восьмой группе
Как пишет правозащитный центр «Вясна», суд приговорил 49-летнего жителя Пружан Олега Кулешу к 1 году и 7 месяцам колонии, педагога-психолога Никиту Дмитриева — к 2 годам химии, Анну Коширских и Сергея Кунцевича — к 1,5 годам химии, Дмитрия Макаревича и Татьяну Пекарскую — к 1,5 года домашней химии. 

Их обвиняли в организации или участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

«Хороводное дело» возбуждено вскоре после событий 13 сентября 2020 года, когда протестующие собрались у памятника 1000-летию Бреста и пошли маршем по центральным улицам города. 

На проспекте Машерова они вышли на проезжую часть, а на перекрестке с бульваром Космонавтов остановились, скандируя: «Это наша площадь!». Движение транспорта оказалось заблокировано. 

Демонстранты начали танцевать и водить хороводы на перекрестке, распевая «Муры» и «Тры чарапахі». Около 17:00 на площади появился водомет. Люди сперва разбежались, но струя воды не достигала толпы протестующих, и позже они вернулись.

Вскоре усавление Следственного комитета по Брестской области возбудило уголовное дело о "массовых беспорядках".

Всего по «хороводному делу» осуждены уже 87 человек.
Источник: mediazona.by
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