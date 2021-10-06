По имеющейся у правоохранителей информации 59-летний житель Полоцка около трех лет назад совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, которой на тот момент было 8 лет.



Милиционерам девочка рассказала, что она была изнасилована отцом её отчима. Было установлено, что данные события произошли, когда ребенок со своей семьей был в гостях у полочанина.





Ввиду своего малолетнего возраста и неполноты осознания происходящего девочка о случившемся родителям не сообщила.





Полочанин, осознавая свою безнаказанность, продолжил совершать насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней на систематической основе.





Вся правда стала известна лишь спустя время.





Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении заведомо малолетней.





Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению возможных иных жертв его преступной деятельности, сообщает Милиция Витебщины.







