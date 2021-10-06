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Шок! 59-летний педофил насиловал приемную дочь своего сына

59-летний житель Полоцка подозревается в насилии над 8-летней девочкой.

По имеющейся у правоохранителей информации 59-летний житель Полоцка около трех лет назад совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, которой на тот момент было 8 лет.

Милиционерам девочка рассказала, что она была изнасилована отцом её отчима. Было установлено, что данные события произошли, когда ребенок со своей семьей был в гостях у полочанина. 

Ввиду своего малолетнего возраста и неполноты осознания происходящего девочка о случившемся родителям не сообщила. 

Полочанин, осознавая свою безнаказанность, продолжил совершать насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней на систематической основе.

Вся правда стала известна лишь спустя время.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении заведомо малолетней.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению возможных иных жертв его преступной деятельности, сообщает Милиция Витебщины.
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