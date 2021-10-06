Медиа-Полесье поинтересовалось, можно ли сейчас взрослому свободно изучать польский язык и узнало несколько интересных историй.





Желание изучить польский язык может обернуться трудностями, а для кого и удачей. На момент публикации корреспондент «МП» не нашёл очные курсы в группах для взрослых. В двух организациях, которые предоставляют подобные услуги сослались на то, что с прошлого года группы по изучению языка не набираются, заявок нет.





Есть вариант изучать польский индивидуально, но цена таких услуг кусается – дороже групповых занятий в три раза. С детьми ситуация намного проще. Школьники могут изучать польский язык на курсах, готовиться к выпускным экзаменам.





Была информация, что у учителей из других городов требовали списки детей, которые изучают польский. Зачем – неизвестно. В Пинске эта история не подтвердилась.





Пинчанка Маша хотела выучить язык. Поняла, что можно это делать либо в онлайне, либо с репетитором. Восприняла ситуацию как знак, ведь в Польше язык можно учить бесплатно. Девушка захотела попробовать жизнь за границей.





— Один из вариантов – сделать гуманитарную визу, которую предоставляют, к примеру, политическим. Я подумала, это не гарантия, что я смогу снова вернуться к родителям. Поэтому вариант отмела. В Польше есть бесплатные курсы языка, на которые может попасть любой желающий.





Благодаря этим курсам я смогла сделать визу на год, чтобы жить в Польше, как студент. Меня очень поддержали родители. Считают, что здесь у меня много шансов построить нормальную жизнь, организовать бизнес, обеспечить себя и свою семью. Сейчас подрабатываю, ищу работу на перспективу и думаю, куда можно пойти учиться, чтобы не на заводе упаковщицей работать, а стать востребованным специалистом.





Здесь всё очень нравится. Город реально построен для людей. После белорусской провинции наслаждаюсь жизнью каждый день. На улице кажется, что польский язык уже можно не учить. Так много эмигрантов из Беларуси, что на каждом углу слышно русскую речь. С одной стороны, радует, что я не одна, могу обратиться за помощью и поддержкой. С другой – огорчает. Сколько людей переехало за год? – удивляется Маша.





Новые знания, польский язык, жизнь в другой стране — слова, которые ассоциируются у белоруса скорее с хорошим, чем с плохим. А как это работает, если под другой страной подразумевается Беларусь?





Редакции «МП» стало известна ситуация, когда желание учить польскому языку обернулось проблемой. Девушка несколько лет прожила в Польше. Вернулась на Полесье. В недавнем прошлом захотела организовать своё дело и обратилась в налоговые органы, чтобы зарегистрироваться как репетитор. Через некоторое время силовики пришли домой с обыском…





В контексте этой ситуации обратились к двум репетиторам, которые преподают польский язык. Обе женщины попросили не указывать их имена.





— Звонков, обысков, каких-то бесед у меня ни с кем не было. Возможно, потому что я на пенсии. Какие ко мне могут быть вопросы? Спрос на услуги конкретно у меня вырос. Мои ученики, которые живут в Польше, разрекламировали занятия среди тех, кто вынужден был уехать с семьёй. У меня, например, три семьи занимается. Где-то муж, жена, дети, где-то только жена и дети. Интересно получается, потому что занятия оплачивают их родственники в Беларуси, чтобы у меня не было проблем из-за переводов из Польши.





— Жизнь, конечно, немного изменилась. Родители моих детей часто говорят, что опасаются за будущее своих детей. Все эти политические истории… Вдруг границы закроют и дети неизвестно когда смогут вернуться домой. Работы чуть меньше. Ко мне никаких вопросов не было. Может, меня уже и проверяли. Только я об этом не знала. Бывают же ученики с мамами, которые приходят на одно занятие и не возвращаются, — говорит женщина.