Как отметил на открытии выставки временный проверенный в делах России в Беларуси Пётр Фролов, основное послание, которое несёт в себе Нюрнбергский процесс для будущих поколений заключается в том, что нельзя переходить грань человечности.





"Совершаемые преступления все равно будут наказаны. Сегодня, обращая свой взор назад, эта выставка, годовщина, должны заставлять каждого из нас по-новому взглянуть на те вехи истории, частью которой являются наши государства (Беларусь и Россия - ИФ)", - считает он.





"Право может и должно всегда побеждать беззаконие, жестокость и преступления, которые, к сожалению, не искоренены теми решениями... Человечество продолжает сталкиваться с фактами преступлений, преступлений военного характера, которым ещё только предстоит дать правовую оценку", - констатировал дипломат.





Как сообщается на сайте музея, на выставке представлены более 200 уникальных экспонатов, большинство из которых демонстрируются в Беларуси впервые.





Главный судебный процесс ХХ века начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. До сегодняшнего дня Международный военный трибунал в Нюрнберге остается крупнейшим правовым деянием представителей разных стран и идеологий, объединившихся для суда над нацизмом.





Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция.





Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.





Беларуси еще предстоит пережить свой "Нюрнберг".











