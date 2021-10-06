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"Совершаемые преступления будут наказаны" В Минске открылась выставка "Нюрнбергский набат. Без срока давности"

Выставка "Нюрнбергский набат. Без срока давности" открылась в среду в музее истории Великой Отечественной войны в Минске.

Как отметил на открытии выставки временный проверенный в делах России в Беларуси Пётр Фролов, основное послание, которое несёт в себе Нюрнбергский процесс для будущих поколений заключается в том, что нельзя переходить грань человечности. 

"Совершаемые преступления все равно будут наказаны. Сегодня, обращая свой взор назад, эта выставка, годовщина, должны заставлять каждого из нас по-новому взглянуть на те вехи истории, частью которой являются наши государства (Беларусь и Россия - ИФ)", - считает он. 

"Право может и должно всегда побеждать беззаконие, жестокость и преступления, которые, к сожалению, не искоренены теми решениями... Человечество продолжает сталкиваться с фактами преступлений, преступлений военного характера, которым ещё только предстоит дать правовую оценку", - констатировал дипломат. 

Как сообщается на сайте музея, на выставке представлены более 200 уникальных экспонатов, большинство из которых демонстрируются в Беларуси впервые. 

Главный судебный процесс ХХ века начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. До сегодняшнего дня Международный военный трибунал в Нюрнберге остается крупнейшим правовым деянием представителей разных стран и идеологий, объединившихся для суда над нацизмом. 

Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. 

Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.

Беларуси еще предстоит пережить свой "Нюрнберг".
Источник: interfax.by
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