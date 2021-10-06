Об этом родственникам рассказал один из заключенных.





"Приходят письма, очень рады поддержке, но если отписываться на письма чужих людей, то сразу попадаешь в ШИЗО", — передают правозащитники "Весны" его слова.





Именно в этой колонии при странных обстоятельствах погиб политзаключенный Витольд Ашурок.





Павел Северинец, музыкант Алексей Санчук, пинский актер Сергей Волков, предприниматель Александр Троцкий и другие, напоминает Сейчас в шкловской колонии находятся 39 политзаключенных, в том числе политик, музыкант, пинский актер, предпринимательи другие, напоминает euroradio.fm



