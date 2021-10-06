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В шкловской колонии политзаключенных отправляют в ШИЗО за ответы на письма солидарности

В шкловской исправительной колонии №17 политзаключенных отправляют в штрафной изолятор (ШИЗО), если они отвечают на письма поддержки от чужих людей.

Об этом родственникам рассказал один из заключенных.

"Приходят письма, очень рады поддержке, но если отписываться на письма чужих людей, то сразу попадаешь в ШИЗО", — передают правозащитники "Весны" его слова.

Именно в этой колонии при странных обстоятельствах погиб политзаключенный Витольд Ашурок.

Сейчас в шкловской колонии находятся 39 политзаключенных, в том числе политик Павел Северинец, музыкант Алексей Санчук, пинский актер Сергей Волков, предприниматель Александр Троцкий и другие, напоминает euroradio.fm
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