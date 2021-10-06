Минздрав удалил из общего доступа статистический сборник "Здравоохранение в Республике Беларусь" за 2020 год., сообщает Свабода





Теперь по ссылке на статистические данные ведомства появляется надпись "Sorry, the page you are looking for could not be found" (к сожалению, страницу, которую вы ищете, найти нельзя).









В сборнике не было абсолютных цифр, но называлось общее количество госпитализированных и процент умерших, что давало возможность сделать подсчеты и проанализировать данные.





Таким образом, если в 2019 году в больницах умерли 40 845 человек, то в 2020-м — 56 832. то есть число смертей в больницах за прошлый год выросло почти на 40%.





Кстати, Белстат до сих пор не обнародовал статистику смертности за 2020 год. А в этом году власти из-за санкций уже засекретили и многие данные об экономической деятельности.





Возникает резонный вопрос, если Белстат все больше работает "в стол", то зачем нам такой Белстат, на который тратятся наши деньги?



































