Всемирная организация здравоохранения продолжает изучать данные о российской вакцине «Спутник V», после чего она может быть одобрена для экстренного использования против коронавируса, но такое решение не является неизбежным.





Разъяснение было сделано после того, как министр здравоохранения России Михаил Мурашко на днях заявил, что административные вопросы являются одной из главных причин задержек в процессе принятия решений ВОЗ.





Такое одобрение стало бы свидетельствовом международного доверия к вакцине и могло бы проложить путь к ее включению в программу COVAX, в рамках которой вакцина от COVID-19 поставляется в десятки стран мира.





«Как и в случае других кандидатных вакцин, ВОЗ продолжает оценивать вакцину "Спутник V" на разных производственных площадках и опубликует решение о ее статусе в списке вакцин, разрешенных для экстренного использования, когда будут получены все данные и проверка будет завершена», – говорится в заявлении ВОЗ.





Ранее ВОЗ одобрила вакцины производства консорциума Pfizer и BioNTech, а также компаний AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna и китайские Sinovac и Sinopharm.