Решение Мингорисполкома от 23 сентября 2021 г. № 2840 «Об установлении средних нормативов потребеления тепловой энергии на отопление и подогрев воды» было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 6 октября.





Согласно документу, решено установить:





отопление 1 м2 общей площади жилых помещений, в которых не оборудованы приборы группового учета расхода тепловой энергии, на отопительный период 2021/2022 года — 0,0179 Гкал/1 м2 (при полном месяце отопления);





подогрев 1 м3 воды по жилым домам с 1 сентября 2021 г. по 31 августа 2022 г. — 0,0759 Гкал/1 м3.





Решение вступает в силу после его официального опубликования.





Ранее, согласно постановлению Мингорисполкома №1538 от 20 мая 2021 года были установлены следующие нормы:





на отопление 1 м2 общей площади жилых помещений в размере 0,0105 Гкал/1 м2 ;





на подогрев 1 м3 воды года в размере 0,0755 Гкал/1 м3.





По расценкам жилищно-коммунальных услуг на 2021 год тариф на отопление и подогрев воды (субсидируемый для населения) с 01.06.2021 составляет 21,9245 бел. руб за за 1 Гкал.





То есть с июля 2021 года нужно было платить за отпление — 0,2302 бел. руб за 1 м2, за подогрев воды — 1,6552 бел. руб за м3.





Теперь же цена поднимется до 0,3924 бел.руб. (+70,5% ) на отопление и до 1,6640 (на 0,5%) на подогрев воды.







