Алеся Беляцкого оставили под стражей

Жалоба на продолжение срока заключения под стражей была рассмотрена сегодня в Мингорсуде, однако судья Евгений Хаткевич не удовлетворил ее, сообщает «Весна».





Согласно расписанию суда, обвинение правозащитнику предъявлено только в уклонении от уплаты налогов по ч.2 ст. 243. Эта информация ранее не была известна, поскольку адвокат находится под подпиской о неразглашении.





Ранее назывались также ч.1 и 2 ст.342 (организация и финансирование групповых действий, массово нарушающих общественный порядок).





Алесь Беляцкий был задержан 14 июля. В офисе центра и квартирах правозащитников силовики провели обыск. Правозащитник находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.