На границе Беларуси и Польши / Reuters​





24-летняя женщина последние годы жила в Москве, она хорошо разговаривает по-русски. 4 октября, пишет Еврорадио, на последнем триместре беременности, женщина оказалась на границе Беларуси и Польши.





Ей сразу вызвали скорую и отвезли в больницу в футболке. Там женщина и родила ребёнка. По сведениям польских пограничников, хотя роды были преждевременными, но состояние ребёнка хорошее.