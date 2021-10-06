Мигрантка из Конго родила сразу после перехода белорусско-польской границы
Мигрантка из Конго родила дочь сразу после перехода белорусско-польской границы, сообщает Пограничная служба Польши.
На границе Беларуси и Польши / Reuters
24-летняя женщина последние годы жила в Москве, она хорошо разговаривает по-русски. 4 октября, пишет Еврорадио, на последнем триместре беременности, женщина оказалась на границе Беларуси и Польши.
Ей сразу вызвали скорую и отвезли в больницу в футболке. Там женщина и родила ребёнка. По сведениям польских пограничников, хотя роды были преждевременными, но состояние ребёнка хорошее.
13:35 06/10/2021
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