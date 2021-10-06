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Мигрантка из Конго родила сразу после перехода белорусско-польской границы

Мигрантка из Конго родила дочь сразу после перехода белорусско-польской границы, сообщает Пограничная служба Польши.

На границе Беларуси и Польши / Reuters​

24-летняя женщина последние годы жила в Москве, она хорошо разговаривает по-русски. 4 октября, пишет Еврорадио, на последнем триместре беременности, женщина оказалась на границе Беларуси и Польши.

Ей сразу вызвали скорую и отвезли в больницу в футболке. Там женщина и родила ребёнка. По сведениям польских пограничников, хотя роды были преждевременными, но состояние ребёнка хорошее.
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