Названы имена лауреатов Нобелевской премии по химии — 2021
Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии 2021 года по химии. Их объявил Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Нобелевского комитета.
Нобелевскую премию по химии получили Бенджамин Лист и Дэвид В. Макмиллан.
Они получили премию "за развитие асимметричного органокатализа".
В прошлом году обладателями премии стали исследователи из Франции и США Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудна. Впервые в истории премию по химии получили две женщины. Как уточняется в решении комитета, награда была присуждена "за развитие метода редактирования генома".
Источник: Анастасия Ракитина
13:15 06/10/2021
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