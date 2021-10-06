Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Нобелевского комитета.





Нобелевскую премию по химии получили Бенджамин Лист и Дэвид В. Макмиллан.





Они получили премию "за развитие асимметричного органокатализа".





В прошлом году обладателями премии стали исследователи из Франции и США Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудна. Впервые в истории премию по химии получили две женщины. Как уточняется в решении комитета, награда была присуждена "за развитие метода редактирования генома".



