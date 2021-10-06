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И я там был. Центр Минска: «Сидят с чемоданами и как будто чего-то ждут»

Какая сейчас обстановка в Национальном аэропорту «Минск» и много ли гостей с Востока можно встретить в туристическом центре.

И я там был. Центр Минска: «Сидят с чемоданами и как будто чего-то ждут»
Посмотрела корреспондент «Салідарнасці». 

Минуло почти два месяца, как Ирак приостановил все пассажирские авиарейсы в Беларусь. Однако, судя по ежедневным сводкам, мигрантов, имеющих при себе документы либо представляющихся гражданами этой страны, на границе Беларуси и ЕС меньше не стало – даже наоборот, поток вновь вырос.

В табло прилетов на ближайшие дни – рейсы из Турции, Египта, Израиля, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, ОАЭ, Грузии, Армении и России.

Купить билеты онлайн из Багдада, Басры, Сулеймании или Эрбиля в Минск, равно как и в обратном направлении, на любой день октября-декабря не получится (система сообщает, что «бронирование невозможно по техническим причинам») – то есть, временный запрет национальных иракских авиаперевозчиков на полеты все еще действует.


Утром понедельника в залах ожидания немноголюдно, разве что в обменник выстроилась «межнациональная» очередь, да еще пара десятков человек ждут начала регистрации на Стамбул.

В секторах прилета таксисты рьяно «окучивают» пассажиров, а вот группу молодых людей с восточными чертами лица, расположившуюся прямо напротив выхода, словно бы не замечают.

– Это с утреннего рейса стамбульского, – нехотя поясняет один из водителей, согласившийся «сказать пару слов» только на условиях анонимности. – К ним даже смысла подходить нет, свои приезжают и забирают.

– В каком смысле, свои?

– Ну мы у них, сами понимаете, паспорта не спрашиваем. Но по-английски говорят через пень-колоду, а между собой то ли по-турецки, то ли по-арабски стрекочут, один из группы звонит, и за ними приезжает своя машина.

Похожие компании, по словам таксиста, иногда прибывают на стамбульских, дубайских и московских рейсах.

– Не знаю, куда уж они потом заселяются. Те несколько семей, кого лично я подвозил, в основном все к гостинице «Юбилейной» заказывали.

Туда и отправляемся. И уже на выходе станции метро «Немига» слова таксиста подтверждаются – приезжих действительно много. Неподалеку от Дворца спорта сидят группы людей по 5-10 человек – кто расположился на лавках, кто полукругом прямо на траве.


Такие же группы замечаем и напротив, у торгового центра. С одной стороны подземного перехода пристроили багаж с бирками аэропорта люди постарше, отдельно сидят женщины с детьми, с другой – молодые мужчины, можно сказать, налегке: у каждого при себе только походные рюкзаки одинаковой расцветки.


Продавцы в ТЦ рассказывают, что наблюдают эту ситуацию уже несколько недель.

– С утра вроде бы пусто, а потом смотришь – по три, пять человек подъезжают, собираются в группы и как будто чего-то ждут. К нам они заходят разве что погреться, в туалет и перекусить. За покупками почти не ходят, может, кого-то одного отправляют. А потом вдруг посмотришь в середине дня – группа уже другая, те, кто были утром, уехали. И так каждый день.

– Возможно, это иностранные студенты?

– Да вряд ли. Те, кто с детьми, точно не студенты. А потом, ну вот как сказать: человек, если он приезжает как турист – он ходит налегке, с интересом осматривается, щелкает на телефон красивые кадры. Эти просто сидят с чемоданами, переговариваются и ждут.



Обращаем внимание, что часть «гостей столицы» одеты не по погоде: у некоторых, похоже, чуть ли не зимние шапки, утепленные пальто или куртки, резиновые сапоги. Ярко одеты разве что дети – у большинства взрослых черная или серая немаркая одежда, плотная обувь, дождевики. Группа парней с рюкзаками незаметно «приросла» пятью спальниками, тоже одинаковыми.

По дороге к метро «Немига» такие компании встречаются практически на каждом шагу: кто-то несет пакеты с продуктами, кто-то перекусывает прямо на ступеньках мини-кафе шаурмой или бургерами. Продавцы мини-кафе на вопрос, сколько у них в последнее время подобных покупателей, отвечают лаконично: «Много».

Любопытная деталь: по дороге от «Юбилейной» до метро нам встретились несколько пеших милицейских патрулей. Ни один из них колоритными туристами не заинтересовался.

– У нас на рынке «Ждановичи» тоже продолжают приезжать группами, – добавила фрагменты в общую мозаику впечатлений знакомая, много лет работающая в вещевых павильонах. – И у них точно есть здесь или друзья, или помощники, потому что иногда приходят уже со списком нужных вещей на русском языке. А потом просто оплачивают, торговаться даже не пытаются.

***

По данным на 4 октября, только за минувшие сутки польские пограничники не впустили в страну 434 мигрантов, Служба охраны госграницы Литвы развернула 49 человек.

Тем временем глава МВД Иван Кубраков заявил, что «ситуация с беженцами на территории республики находится под контролем».
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