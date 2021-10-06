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В Японии обнаружили новый вирус

Ранее неизвестный вирус, который может передаваться людям через укусы клещей и вызывать лихорадку, обнаружен японскими учеными на северном острове Хоккайдо. Об этом сообщается на сайте местного университета, чьи специалисты сделали это открытие.


Вирус выявили в 2019 году, когда 41-летний мужчина был госпитализирован с лихорадкой и болью в ногах после, как предполагается, укуса клеща во время прогулки по лесу. Второй пациент с аналогичными симптомами был зарегистрирован в 2020-м. Его лечение заняло порядка двух недель. При этом тесты показали, пишет ru.oxu.az, что он не был инфицирован какими-либо известными вирусами, переносимыми клещами в этом регионе. Оба случая характеризовались лихорадкой и снижением количества тромбоцитов и лейкоцитов в крови.

Генетический анализ вирусов, выделенных из образцов крови двух пациентов, выявил новый тип ортонаировируса (класс найровирусов), который включает в себя такие патогены, как вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго. Затем ученые проверили образцы крови еще нескольких пациентов, у которых с 2014 года наблюдались похожие симптомы после укусов клещей.

"С 2014 года в Японии новым вирусом заразились минимум семь человек. Случаи смерти до сих пор не подтверждены", - отметил вирусолог Кейта Мацуно.

По данным ученых, также у некоторых больных наблюдались нарушения функций печени. Помимо этого, специалисты Университета Хоккайдо также проверили образцы крови диких животных, в том числе оленей и енотов. Результаты исследования подтвердили наличие у них антител к новому вирусу.

Вирус получил название Йезо (так ранее именовали Хоккайдо). 
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