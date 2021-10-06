







Глава администрации Ленинского района Роман Мельник рассказал:





— В районе пересечения ул. Стрелковой и Рыбалко появится девять многоэтажных домов. По три из них вытянутся ввысь на 19, 16 и 10 этажей соответственно. Три новостройки введут в эксплуатацию уже в этом году. Кроме того, построят здесь и паркинг на 299 автомобилей, а также взрослые и детские спортивно-игровые площадки.





Но этим изменения не ограничатся. В границах ул. Велозаводской — Нахимова планируется построить пять новых домов на месте существующей малоэтажной застройки. В целом же градостроительный проект детального проектирования жилой застройки предусматривает комплексный подход.





Среди прочего производственные базы и частный сектор на ул. Планерной определены под снос — для строительства общегородской магистрали. Снесут под новостройки и участок первого транспортного кольца и некоторые жилые дома на ул. Судмалиса. Производственные организации планируется вынести, а на их территории возвести многоуровневые стоянки и банно-прачечный комбинат. Вместо малоценной застройки, не превышающей в высоту три этажа, будут строиться новые дома. Четырехэтажки же предполагается реконструировать путем надстройки.