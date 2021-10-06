В Рогачеве без тепла и горячей воды остались 11 улиц, школа и 3 детских сада

На два дня остались без отопления и горячей воды 11 улиц, школа и три детских сада в Рогачеве. Сообщение об этом появилось на сайте КЖЭУП "Рогачев".