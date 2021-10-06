В Рогачеве без тепла и горячей воды остались 11 улиц, школа и 3 детских сада
На два дня остались без отопления и горячей воды 11 улиц, школа и три детских сада в Рогачеве. Сообщение об этом появилось на сайте КЖЭУП "Рогачев".
В Рогачеве произошла авария на теплосетях / БЕЛТА
Горячей воды и отопления не будет два дня — 6 и 7 октября. Коммунальщики объяснили это "необходимостью проведения ремонтных работ на магистральной сети теплоснабжения", пишет Еврорадио.
11:22 06/10/2021
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