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В Рогачеве без тепла и горячей воды остались 11 улиц, школа и 3 детских сада

На два дня остались без отопления и горячей воды 11 улиц, школа и три детских сада в Рогачеве. Сообщение об этом появилось на сайте КЖЭУП "Рогачев".

В Рогачеве произошла авария на теплосетях / БЕЛТА​

Горячей воды и отопления не будет два дня — 6 и 7 октября. Коммунальщики объяснили это "необходимостью проведения ремонтных работ на магистральной сети теплоснабжения", пишет Еврорадио.
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