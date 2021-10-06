



Как сообщает пресс-служба Европарламента, в резолюции содержится предложение ограничить скорость движения 30 км/ч в жилых районах, а также местах с большим количеством велосипедистов и пешеходов. Кроме того, пишет Reform.by, предлагается ввести нулевую толерантность к вождению в нетрезвом виде.





Среди других мер — внедрение «безопасного режима вождения» в мобильные и электронные устройства водителей, чтобы они не отвлекались за рулем. Предлагается разработать налоговые льготы или специальные варианты страхования для покупателей транспортных средств, соответствующих высоким стандартам безопасности.



