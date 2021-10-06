Скорость движения автомобилей в городах ЕС предлагают снизить до 30 км/ч
Европарламент принял резолюцию, которой предлагают меры по достижению нулевого уровня смертности на дорогах в ЕС к 2050 году. За резолюцию проголосовали 615 депутатов.
Как сообщает пресс-служба Европарламента, в резолюции содержится предложение ограничить скорость движения 30 км/ч в жилых районах, а также местах с большим количеством велосипедистов и пешеходов. Кроме того, пишет Reform.by, предлагается ввести нулевую толерантность к вождению в нетрезвом виде.
Среди других мер — внедрение «безопасного режима вождения» в мобильные и электронные устройства водителей, чтобы они не отвлекались за рулем. Предлагается разработать налоговые льготы или специальные варианты страхования для покупателей транспортных средств, соответствующих высоким стандартам безопасности.
10:55 06/10/2021
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