В Пинском районе отменили все массовые мероприятия. В Столинском прививку от коронавируса готовы сделать на дому
«Новшества введены в связи с сезонным ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями осенне-зимнего периода и ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в регионе», — поясняют чиновники.
Фото из соцсетей
Под ограничения попадают массовые мероприятия — спортивно-массовые, культурно-зрелищные, религиозные мероприятия, проводимые в постоянных местах для проведения массовых мероприятий, специально не предназначенных для этой цели местах под открытым небом либо в помещении, сообщает местный райисполком, пишет Intex-press.by.
Отменены различные праздники, фестивали, дискотеки, представления, велопробеги, в том числе главный профессиональный праздник сельчан — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.
А Столинском районе врачи готовы выезжать на дом к желающим привиться от коронавируса. Для этого нужно позвонить в поликлинику и оставить заявку.
Заявки на вакцинацию можно оставить и в амбулатории по месту жительства. На номер, указанный в заявке, позвонит медработник и сообщит дату прививки.
Напомним, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук 5 октября сообщил, что в Бресте наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим в городе усиливают контроль за ношением маски в общественном транспорте.
По состоянию на 5 октября в Беларуси зарегистрированы 547 826 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4212 пациента.
10:31 06/10/2021
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