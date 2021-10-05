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Под ограничения попадают массовые мероприятия — спортивно-массовые, культурно-зрелищные, религиозные мероприятия, проводимые в постоянных местах для проведения массовых мероприятий, специально не предназначенных для этой цели местах под открытым небом либо в помещении, сообщает местный райисполком, пишет Intex-press.by.





Отменены различные праздники, фестивали, дискотеки, представления, велопробеги, в том числе главный профессиональный праздник сельчан — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.

А Столинском районе врачи готовы выезжать на дом к желающим привиться от коронавируса. Для этого нужно позвонить в поликлинику и оставить заявку.





Заявки на вакцинацию можно оставить и в амбулатории по месту жительства. На номер, указанный в заявке, позвонит медработник и сообщит дату прививки.





Напомним, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук 5 октября сообщил, что в Бресте наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим в городе усиливают контроль за ношением маски в общественном транспорте.





По состоянию на 5 октября в Беларуси зарегистрированы 547 826 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4212 пациента.







