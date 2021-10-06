



Вот видео из кабины троллейбуса:





Инцидент произошел вечером 3 марта на улице Немиге. Пьяный пешеход на красный свет вышел на проезжую часть и остановился в первой полосе перед двигавшимся в направлении улицы Романовская Слобода троллейбусом. Чтобы избежать наезда, пишет Автобизнес, водитель троллейбуса применил экстренное торможение, что привело к падению 38-летней пассажирки в салоне. Она получила менее тяжкие телесные повреждения.





В отношении пешехода было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения, повлекшего по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст.321). Сейчас расследование уголовного дела завершено, сообщила официальный представитель УСК по г. Минску Екатерина Гарлинская.





"В ходе следствия фигурант признал вину в полном объеме и раскаялся. Мужчина ранее не судим, нигде не работает, с начала 2021 года два раза привлекался к административной ответственности, в том числе за распитие спиртных напитков в общественном месте", – сообщила Екатерина Гарлинская.





Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.