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"Дельта" штамм коронавируса расширил свою географию за неделю со 187 до 192 стран

Отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта" за последнюю неделю увеличил свою географию до 192 стран и территорий, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).


"Альфа", "бета", "гамма" и "дельта" отнесены экспертами к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность". "Поскольку деятельность по выявлению вариантов вируса SARS-CoV-2 активизируется на национальном и наднациональном уровнях, включая расширение возможностей для секвенирования генома, продолжает увеличиваться число стран, областей и территорий, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность", - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ. Подчеркивается, что сообщения о наличии "дельта" варианта поступили из 192 стран, тогда как в бюллетене за предшествующую неделю речь шла о 187 государствах. Штамм "дельта" известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии.

В свою очередь тип "альфа", впервые выявленный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует сейчас в 195 странах и территориях (на две больше, чем неделей раньше). Вариант "бета", который в августе прошлого года был обнаружен в ЮАР, циркулирует теперь в 145 государствах, их число увеличилось за неделю на три. Штамм "гамма", выявленный в сентябре в Бразилии, присутствует в 99 странах (на три больше).

По данным ВОЗ на 5 октября, в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 235 175 106 человек, число летальных исходов достигло 4 806 841. Больше всего подтвержденных случаев заражения, сведения о которых поступили в женевскую штаб-квартиру ВОЗ, зарегистрировано в США - 43 401 318. 

Далее следуют Индия (33 853 048), Бразилия (21 468 121), Великобритания (7 934 940) и Россия (7 637 427). Летальных исходов больше всего в США - 696 732, вторую строчку занимает Бразилия (597 948), третью - Индия (449 260). Далее следуют Мексика (278 803) и Россия (211 696).
ТАСС
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