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Instagram разрешил публиковать часовые видео

Социальная сеть Instagram провела ребрендинг функции IGTV и разрешила пользователям публиковать в ленте часовые видео, пишет портал The Verge.

С 5 октября IGTV будет называться Instagram TV, а для просмотра видео в этом формате не нужно будет выходить из основной ленты.

Кроме того, видео, размещенные в основной ленте Instagram, теперь могут длиться до 60 минут – такая продолжительность раньше разрешалась только в IGTV.

Как отмечает The Verge, IGTV был представлен в июне 2018 года и, по сути, должен был стать мобильным эквивалентом YouTube, создавая пространство для поиска и просмотра более длинных видео. Но более длинный формат так и не прижился. А всего через два месяца в США было запущено приложение под названием TikTok, пишет smartpress.by
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