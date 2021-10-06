С 5 октября IGTV будет называться Instagram TV, а для просмотра видео в этом формате не нужно будет выходить из основной ленты.





Кроме того, видео, размещенные в основной ленте Instagram, теперь могут длиться до 60 минут – такая продолжительность раньше разрешалась только в IGTV.





Как отмечает The Verge, IGTV был представлен в июне 2018 года и, по сути, должен был стать мобильным эквивалентом YouTube, создавая пространство для поиска и просмотра более длинных видео. Но более длинный формат так и не прижился. А всего через два месяца в США было запущено приложение под названием TikTok, пишет smartpress.by



