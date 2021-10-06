Речи о приходе европейских лоукостов в Беларусь идут уже несколько лет. Однако до сих пор неизвестно, когда это произойдет. Приход WizzAir в Беларусь, якобы, был запланирован на нынешний апрель, но этим планам помешала пандемия COVID-19.





"Я не хочу раскрывать детали, но сейчас WizzAir и Национальный аэропорт Минск работают над очень интересным проектом. Надеюсь, что после отмены авиаблокады мы увидим результат этой работы", — сообщил Сикорский.





Также он анонсировал возможный приход ирландской лоукост компании Ryanair. "У нас с Ирландией подписано очень либеральное соглашение о воздушном сообщении, что позволяет авиакомпании Ryanair иметь пятую степень свободы воздуха для выполнения полётов в любые аэропорты республики", — заявил он.





Напомним, что именно принудительная посадка в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, стала причиной авиаблакады Беларуси.





Сикорский отметил, что сейчас в Беларусь летают два лоукостера — эмиратский Flydubai и российский "Азимут". Кроме того, разрешение на такие полеты имеет российский лоукостер "Победа", пишет Еврорадио.



