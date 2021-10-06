Игровые квесты будут использовать педагоги и священники во время обучения детей в православных воскресных школах, рассказали в Минском епархиальном управлении.

Вопросы обучения православных девочек и мальчиков в воскресных школах были обсуждены на семинаре-совещании педагогов и руководителей воскресных школ Минской епархии. На проведение мероприятия было получено благословение митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

"Педагоги священники обсудили тему использования квестов и дидактических игр в процессе обучения в воскресной школе. Прошел мастер-класс по квест-игре "История одной семьи", - рассказали в Минском епархиальном управлении.

Квест был основан на библейской истории о житии святых и праведных Иоакима и Анны, а также Рождестве пресвятой Богородицы. Квест-игра направлена не только на изучение Библии, но и на формирование семейных ценностей и христианских добродетелей. Сценарий и задания для этого квеста уже появился в открытом доступе и их может скачать любая воскресная школа для занятий.





Над методическими пособиями для воскресных школ трудится Православная творческая лаборатория - в игровой форме православные школьники в воскресных школах будут изучать такие темы - "Ветхий Завет", "Священное Писание: Ветхий Завет".





Для воскресных школ уже разработаны такие темы, как "цвета богослужебных облачений "церковная иерархия", "монашество и служение в миру", "порядок поведения и порядок расположения молящихся в храме", рассказали в БПЦ.

Церковный факультатив

В белорусских школах с нового учебного года появился новый факультатив – "Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма", сообщили в пресс-службе Минобразования.

Учебник "Духовность и патриотизм" представили накануне на республиканском педсовете, его разработчиками стали министерство образование и Белорусская православная церковь.

С инициативой о том, чтобы православные священники преподавали в школах Беларуси выступил Владыка Вениамин.



