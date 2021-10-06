На сайте проекта собрана информация о людях в заключении, а также письма, которые от них получили люди на свободе.





Создатели плафтормы (инициативные беларусы из разных стран мира, как они сами себя называют) пишут, что их цель — сохранить и показать письма политзаключенных Беларуси, как историческую ценность, здесь и сейчас.





Письмо Марфы Рабковой, скриншот сайта музея





Для удобства работы с материалами музея создан поиск по имени и фамилии заключенного, есть фильтры по количеству писем и по тому, сколько времени человек уже провел в тюрьме.





Каждому человеку политзаключенному создатели проекта создали профиль, в котором изложили его историю, обстоятельства дела, фотографии самого человека и его писем. При создании музея использованы материалы правозащитного центра «Вясна», лишенного в Беларуси регистрации, пишет reform.by



