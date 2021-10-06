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Письма беларусских политзаключеннхых теперь доступны в онлайн-музее «Летят письма»

Заработал онлайн-музей писем беларусских политзаключенных.

 На сайте проекта собрана информация о людях в заключении, а также  письма, которые от них получили люди на свободе.

Создатели плафтормы (инициативные беларусы из разных стран мира, как они сами себя называют) пишут, что их цель — сохранить и показать письма политзаключенных Беларуси, как историческую ценность, здесь и сейчас.

Письмо Марфы Рабковой, скриншот сайта музея

Для удобства работы с материалами музея создан поиск по имени и фамилии заключенного, есть фильтры по количеству писем и по тому, сколько времени человек уже провел в тюрьме.

Каждому человеку политзаключенному создатели проекта создали профиль, в котором изложили его историю, обстоятельства дела, фотографии самого человека и его писем. При создании музея использованы материалы правозащитного центра «Вясна», лишенного в Беларуси регистрации, пишет reform.by
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