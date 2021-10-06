Его признали виновным по ст. 342 Уголовного кодекса и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Сеньков — подполковник юстиции в отставке. 5 июля 2021 года его задержали на рабочем месте в Следственном комитете, где он на различных должностях работал с июля 2012 года. В тот же день его уволили по соглашению сторон. Алексей Владимирович имеет ордена и медали, а также грамоты за безупречную службу, сообщают правозащитники.





Его младший брат — политзаключенный бывший чиновник Юрий Сеньков, работал начальником финансового отдела администрации Ленинского района Минска. Его задержали 30 апреля 2021 года и пять раз осудили по административным делам, в результате чего он получил 50 суток ареста. Затем его перевели в СИЗО уже по уголовному делу. Его обвинили по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 342 УК — за участие в акциях протеста 16 и 23 августа 2020 года, а также по ст. 368 УК — за репост в телеграме. В итоге Юрия Сенькова осудили на три года лишения свободы в колонии общего режима, пишет Наша нива.





Дело Алексея Сенькова рассмотрела судья Наталья Бугук. Иск «Минсктранса» на 11 тысяч 819 рублей 76 копеек будет рассмотрен в гражданском порядке.





Алексея Сенькова обвинили в том, что 16 и 23 августа 2020 года он принял участие в маршах — групповых действиях, грубо нарушивших общественный порядок и повлекших за собой нарушение работы транспорта. Также он хлопал в ладоши, выкрикивал лозунги. Это происходило на проспектах Машерова и Победителей, площади Независимости.





Мужчина объяснил, что 16 августа встретился с братом Юрием в торговом центре «Корона», они решили посмотреть, сколько людей вышло. Не доходя до стелы, они сфотографировались вместе, в руках у них не было символики, сзади них были бело-красно-белые флаги. После 19.00 они разошлись. Алексей признал, что происходило ограничение движения транспорта, но он не видел, чтобы оно было рядом с ними.





Также он признал, что хлопал в ладоши и выкрикивал «Жыве Беларусь!»



