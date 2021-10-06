Миксомицеты (слизевики), © Pixabay/Illuvis





Белорусские ученые до сих пор не раскрыли тайну происхождения доисторических организмов, которые сохранились в Беловежской пуще - это миксомицеты, или слизевики, сообщили ученые Нацпарка.





Их любимое время - поздняя осень с проливными дождями. Именно в это время года они выходят на лесные тропы в поисках пищи, п ишет sputnik.by

"Эти живые "окаменелости" появились на планете полтора миллиарда лет назад. Но ученые до сих пор не нашли ответ о их происхождении и самой природе этих существ, до сих пор спорят о том, к кому их отнести - к растениям, животным и к грибам", - рассказали Sputnik в Национальном парке "Беловежская пуща"

Там отметили, что некоторые ученые считают, что это грибы-животные. Установлено, что "эти удивительные организмы бродят по лесу, потому что у них есть маленькие ножки". Они и сами крайнее невелики и обнаружить их можно по непривычной для леса окраске - они бывают ярко-розовыми, оранжевыми, желтыми, белоснежными, ярко-красными или глянцево-черными.

"На своих микроскопических ножках они передвигаются, как амебы, очень медленно. Но практические всегда к одной цели - поближе к еде", – рассказали ученые.

Национальный парк "Беловежская пуща" является уникальным и крупнейшим массивом древних лесов, типичных для равнин Средней Европы. Беловежская пуща по числу видов растений и животных не имеет себе равных в Европе.

Здесь произрастают 958 видов сосудистых споровых и семенных растений, зарегистрировано 260 видов мхов и мохообразных, более 290 видов лишайников и 570 видов грибов.



