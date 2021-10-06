Доисторические грибы-животные ползают по Беловежской пуще в поисках пищи
Ученые призывают любителей природы не бояться этих таинственных существ - для человека они безопасны, их интересует только еда.
Миксомицеты (слизевики), © Pixabay/Illuvis
Белорусские ученые до сих пор не раскрыли тайну происхождения доисторических организмов, которые сохранились в Беловежской пуще - это миксомицеты, или слизевики, сообщили ученые Нацпарка.
Их любимое время - поздняя осень с проливными дождями. Именно в это время года они выходят на лесные тропы в поисках пищи, пишет sputnik.by
"Эти живые "окаменелости" появились на планете полтора миллиарда лет назад. Но ученые до сих пор не нашли ответ о их происхождении и самой природе этих существ, до сих пор спорят о том, к кому их отнести - к растениям, животным и к грибам", - рассказали Sputnik в Национальном парке "Беловежская пуща"
Там отметили, что некоторые ученые считают, что это грибы-животные. Установлено, что "эти удивительные организмы бродят по лесу, потому что у них есть маленькие ножки". Они и сами крайнее невелики и обнаружить их можно по непривычной для леса окраске - они бывают ярко-розовыми, оранжевыми, желтыми, белоснежными, ярко-красными или глянцево-черными.
"На своих микроскопических ножках они передвигаются, как амебы, очень медленно. Но практические всегда к одной цели - поближе к еде", – рассказали ученые.
Национальный парк "Беловежская пуща" является уникальным и крупнейшим массивом древних лесов, типичных для равнин Средней Европы. Беловежская пуща по числу видов растений и животных не имеет себе равных в Европе.
Здесь произрастают 958 видов сосудистых споровых и семенных растений, зарегистрировано 260 видов мхов и мохообразных, более 290 видов лишайников и 570 видов грибов.
08:42 06/10/2021
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