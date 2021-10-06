+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Люди просили отвезти их до Минска». Гродненские таксисты не подтверждают нападения мигрантов

Многие мигранты, которые пытались пересечь границу с Польшей или Литвой и потерпели неудачу либо отказались от этой идеи, сейчас находятся в приграничных городах и пытаются добраться в Минск, чтобы затем вернуться домой.

«Люди просили отвезти их до Минска». Гродненские таксисты не подтверждают нападения мигрантов
Фото: ГПК. Использовано в качестве иллюстрации
 Однако они сталкиваются при этом с большими сложностями. Об этом Reform.by рассказали гродненские таксисты.

В понедельник в телеграм-каналах появилась информация о том, что мигранты якобы напали на таксиста в Гродно. Сообщество таксистов в городе достаточно небольшое, люди знают друг друга и, если что-то случается, делятся информацией. Собеседники Reform.by среди таксистов сказали, что не знают и не слышали об инциденте с нападением мигрантов. Однако они рассказали, что в понедельник на гродненском автовокзале была группа людей примерно из 30 человек восточной внешности.

«Люди просили отвезти их до Минска, так как ситуация на польской границе ухудшается, и люди принимают решение возвращаться обратно на родину. В среднем довезти мигранта от Гродно до Минска стоит сто долларов», — сообщил Reform.by таксист Владимир (имя изменено).

О большом скоплении мигрантов на автовокзале рассказал и таксист Алексей: «Просили довезти до Минска. Было ощущение, что они были совершенно без денег, и им вызывал такси также кто-то из таких же, как они, говоривший на ломаном русском».

А вот возить людей к границе, по словам Владимира, частные фирмы такси сейчас не берутся.

«Начальству запретили люди сверху подвозить до границы, а те уже приказали своим таксистам не браться за такие заказы. И многие люди с машинами просто подрабатывают сейчас таким способом», — добавил Владимир.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]