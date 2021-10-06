Однако они сталкиваются при этом с большими сложностями. Об этом Reform.by рассказали гродненские таксисты.





В понедельник в телеграм-каналах появилась информация о том, что мигранты якобы напали на таксиста в Гродно. Сообщество таксистов в городе достаточно небольшое, люди знают друг друга и, если что-то случается, делятся информацией. Собеседники Reform.by среди таксистов сказали, что не знают и не слышали об инциденте с нападением мигрантов. Однако они рассказали, что в понедельник на гродненском автовокзале была группа людей примерно из 30 человек восточной внешности.





«Люди просили отвезти их до Минска, так как ситуация на польской границе ухудшается, и люди принимают решение возвращаться обратно на родину. В среднем довезти мигранта от Гродно до Минска стоит сто долларов», — сообщил Reform.by таксист Владимир (имя изменено).





О большом скоплении мигрантов на автовокзале рассказал и таксист Алексей: «Просили довезти до Минска. Было ощущение, что они были совершенно без денег, и им вызывал такси также кто-то из таких же, как они, говоривший на ломаном русском».





А вот возить людей к границе, по словам Владимира, частные фирмы такси сейчас не берутся.





«Начальству запретили люди сверху подвозить до границы, а те уже приказали своим таксистам не браться за такие заказы. И многие люди с машинами просто подрабатывают сейчас таким способом», — добавил Владимир.



