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Австралия отказалась от иностранных туристов до конца года

Правительство Австралии планировало открыть границы для вакцинированных иностранных граждан с ноября.

Австралия решила не принимать иностранных туристов до 2022 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 5 октября, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, пишет Associated Press.
"Страна пока не готова принимать иностранных туристов", - заявил он. 
Глава правительства отметил, что власти страны решили уделить приоритетное внимание приезду квалифицированных мигрантов и студентов, но пока не готова принимать иностранных туристов. 

"Думаю, в следующем году мы доберемся и до гостей", - выразил надежду Моррисон.

Фото: Unsplash

В то же время, он отметил, что правительство готово пересмотреть некоторые ограничения на поездки для австралийцев за границу. 

"Открытие внешних границ будет возможным только при полной вакцинации 80% населения в возрасте от 16 лет и старше", - подчеркнул политик. 

В целом, за все время пандемии в Австралии зарегистрировали чуть более 107 тыс. случаев COVID-19 и 1307 погибших. 
korrespondent.net
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