



Это город Калуга в России, расположенный к юго-западу от Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Национального аэропорта Минск. Полеты будет выполнять лоукост-компания «Азимут» с 4 ноября 2021 года один раз в неделю. Правда, в системе бронирования компании рейс пока не появился, и точного расписания и цен на билеты еще нет.





По данным The Village Беларусь, последний раз регулярные рейсы туда выполнял Белорусский авиаотряд еще в 1992 году. Но в последнее время по крайней мере дважды анонсировались рейсы в Калугу. В 2015 году, когда аэропорт Калуга (Грабцево, имени К.Э.Циолковского) прошел модернизацию и получил международный пункт пропуска, его руководство сообщало о планах запустить рейсы в том числе и в Минск. В 2016–м рейсы Минск – Калуга обещали от имени авиакомпании «Белавиа», грозились начать полеты уже в декабре и даже называли цены: 46 евро в один конец. Расстояние от аэропорта Минск до аэропорта Грабцево составляет 550 километров.









Аэропорт Калуга обслуживает рейсы четырех авиакомпаний: «Азимут», «Руслайн», «Уральские авиалинии» и Nordwind. Более трети всех рейсов — международные. В этом году аэропорт планирует впервые обслужить более 200 тысяч пассажиров.





Кроме этого, с начала октября «Аэрофлот» открыл несколько новых направлений из Минска, также авиакомпании увеличили частоту полетов в российские города.





Новые рейсы

«Аэрофлот» открывает новые рейсы из Минска:





ЕКАТЕРИНБУРГ: с 01 октября, по вторникам и пятницам





КРАСНОДАР: с 01 октября, по вторникам и пятницам





СОЧИ: с 02 октября, по вторникам и субботам





Пресс-служба аэропорта сообщает и об открытии рейса Минск – НОВОСИБИРСК, но его пока нет в сезонном расписании полетов.

Увеличение частоты полетов

«Аэрофлот» с 1 октября увеличил частоту полетов из Минска в МОСКВУ (Шереметьево): добавились 7 частот в неделю — всего будет 28 рейсов в неделю.





Авиакомпания «Россия» (дочерняя структура «Аэрофлота») с 1 октября летает из Минска в САНКТ-ПЕТЕРБУРГ не 1 раз, а 7 раз в неделю — рейсы становятся ежедневными.





Nordwind с 11 октября и по крайней мере до конца действия летнего расписания (24 октября 2021) будет летать из Минска в КАЛИНИНГРАД не 2, а 4 раза в неделю.





UTair с 17 октября также увеличивает частоту полетов из Минска в МОСКВУ (Внуково) с 6 до 7 рейсов в неделю.





Кроме того, The Village Беларусь рассказывал, что с 21-29 сентября «Белавиа» увеличила частоты полетов в российские аэропорты МОСКВЫ (Шереметьево и Домодедово), САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЕКАТЕРИНБУРГА, УФЫ, РОСТОВА-НА-ДОНУ, КАЗАНИ и САМАРЫ.





Таким образом, по состоянию на 17 октября из Минска в Россию можно будет улететь по следующим направлениям:





ЕКАТЕРИНБУРГ (Кольцово): 2 раза в неделю («Белавиа», рейсы начаты с 07 мая 2021)





ЕКАТЕРИНБУРГ (Кольцово): 1 раз в неделю («Уральские авиалинии», рейсы начаты с 02 июня 2021)





ЕКАТЕРИНБУРГ (Кольцово): 2 раза в неделю («Аэрофлот», рейсы начаты с 01 октября 2021)





КАЗАНЬ (им. Габдуллы Тукая): 2 раза в неделю («Белавиа», рейсы возобновлены с 13 апреля 2021)





КАЛИНИНГРАД (Храброво): 4 раза в неделю (Nordwind, рейсы начаты с 02 мая 2021)





КАЛИНИНГРАД (Храброво): 3 раза в неделю («СКОЛ», рейсы начинаются с 11 июня 2021)





КРАСНОДАР (Пашковский, им. Екатерины II): 3 раза в неделю («Белавиа», рейсы возобновлены с 08 августа 2021)





КРАСНОДАР (Пашковский, им. Екатерины II): 2 раза в неделю («Азимут», рейсы начаты с 31 августа 2021)





КРАСНОДАР (Пашковский, им. Екатерины II): 2 раза в неделю («Аэрофлот», рейсы начаты с 01 октября 2021)





МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (им. М.Ю.Лермонтова): 1 раз в неделю («Азимут», рейсы начаты с 29 июня 2021)





МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО): 28 раз в неделю («Аэрофлот», рейсы возобновлены с 26 сентября 2020)





МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО): 14 раз в неделю («Белавиа», рейсы возобновлены с 10 июня 2021)





МОСКВА (ДОМОДЕДОВО): 21 раз в неделю («Белавиа», рейсы возобновлены с 30 сентября 2020)





МОСКВА (ВНУКОВО): 7 раз в неделю (UTair, рейсы возобновлены с 31 марта 2021)





МОСКВА (ЖУКОВСКИЙ): 1 раз в неделю («Белавиа», рейсы возобновлены с 24 апреля 2021)





НИЖНИЙ НОВГОРОД (Стригино): 1 раз в неделю («Белавиа», рейсы возобновлены с 11 апреля 2021)





РОСТОВ-НА-ДОНУ (Платов): 2 раза в неделю («Белавиа», рейсы возобновлены с 13 февраля 2021)





РОСТОВ-НА-ДОНУ (Платов): 1 раз в неделю («Азимут», рейсы начаты с 16 февраля 2021)





САМАРА (Курумоч): 2 раза в неделю («Белавиа», рейсы начаты с 12 мая 2021, изначально собирались с 5 мая)





САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково): 21 раз в неделю («Белавиа», рейсы возобновлены с 12 февраля 2021)





САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково): 7 раз в неделю («Россия», рейсы начаты с 14 февраля 2021)





СОЧИ (им. В.И.Севастьянова): 3 раза в неделю («Белавиа», рейсы возобновлены с 07 августа 2021)





СОЧИ (им. В.И.Севастьянова): 2 раза в неделю («Аэрофлот», рейсы начаты с 02 октября 2021)





УФА (им. Мустая Карима): 2 раза в неделю («Белавиа», рейсы начаты с 31 мая 2021)





ЧЕРЕПОВЕЦ: 2 раза в неделю («Северсталь», рейсы возобновлены с 09 сентября 2021)





Кроме того, с 04 ноября ожидается начало рейсов «Азимут» из Минска в КАЛУГУ (аэропорт Грабцево имени К.Э.Циолковского) 1 раз в неделю.





До коронавирусных ограничений в одну только Москву выполнялось 18 авиарейсов в день. В сезоне 2019/2020 в Минск регулярно летали 14 авиакомпаний, помимо «Белавиа».