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Об этом 4 октября сообщила пресс-служба обсерватории, пишет Гордон.





Гравитационное притяжение двух галактик заставляет их взаимодействовать, этот процесс ученые назвали "опасным танцем".





"Такие гравитационные взаимодействия между галактиками обычны и являются важной частью галактической эволюции. Большинство современных астрономов считает, что столкновения спиральных галактик приводят к образованию галактик другого типа, известных как эллиптические галактики. Однако эти столкновения происходят во временных масштабах, которые значительно превосходят продолжительность жизни человека", – отметили в обсерватории.





Галактики находятся на расстоянии более 100 млн световых лет от Земли, уточнили ученые.





Фото: esahubble.org





Контекст:





Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства, который входит в число больших обсерваторий NASA.





Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он отправляет на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов.











