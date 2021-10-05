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«Мероприятие приостановлено». Что случилось с концертом Басты?

Большой концерт Басты в «Минск-Арене» запланирован на 9 октября.

Фото: wikipedia.org
     
Но недавно на сайте kvitki.by появилось сообщение: «Мероприятие приостановлено». И уточнение: из-за ковид-ограничений. Мы поинтересовались в компании «4А-Ивент», которая организует выступление в белорусской столице, что это значит. По версии организаторов, концерт не отменяется (по крайней мере пока). У Мингорисполкома другое мнение.

Судя по сайту bastatour.ru, с минским концертом все в порядке: никаких новых объявлений нет. В «4А-Ивент» говорят, что не имеется в виду отмена выступления. На сегодня продана половина билетов, после этого продажу решено приостановить — как раз из эпидемиологических соображений. Объясняют, что для тех, кто успел купить билеты, — всё в силе. Добавили, что, если появятся какие-то новости, сразу проинформируют.

В то же время «Минск-Новости» сегодня написали, что концерт отменен Мингорисполкомом до стабилизации эпидемиологической ситуации в Беларуси. Начальник управления культуры Виталий Брель напомнил агентству, что культурно-зрелищные мероприятия в условиях ковида должны проводиться с использованием только стационарных посадочных мест при их заполнении не более чем на 50% и рассадкой на расстоянии не менее метра.

Возможно, это не последняя вер ия происходящего. Ждем продолжения.
Источник: Андрей Рудь, People.onliner.by
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