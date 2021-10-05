Геннадий Можейко





Первая более-менее подробная информация о том, куда исчез Геннадий Можейко, появилась 2 октября от его матери.





Она сообщила, пишет Nashaniva.com, что последний раз разговаривала с сыном по видеосвязи 30 сентября: сын тогда находился в отеле в Москве.





Факт нахождения в России подтвердился и из других источников. Мать подчеркнула, что во время обыска Геннадия не было дома. Делом занимался КГБ.





То, что журналиста задержали в Москве, озвучивала не только его мать, но и редактор «КП» Владимир Сунгоркин, и волонтеры.





Задержание журналиста на территории России называют «похищением» и громче всего осуждают именно российские политики и медиаперсоны, среди которых депутат Госдумы, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, блогер Илья Варламов, редактором телеканала RT Маргарита Симоньян.





Дело о задержании журналиста «КП» дошло до пресс-секретаря Путина и самого президента России. Правда, в Кремле отметили, что «деталей они не знают».





Адвокатов к Можейко в первые дни не пускали, как бы они не пытались к нему попасть. Тем временем, МВД Беларуси ничего не комментировало, а Белорусский союз журналистов заявил, что владеет информацией, но не будет ее разглашать, потому что это якобы «может ухудшить положение журналиста».





В понедельник, 4 октября МВД озвучило свою пизицию. По словам белорусской стороны, Можейко «взяли» в Национальном аэропорту Минск.





Представитель белорусского МВД при этом заявил, что Можейко сначала выехал в Россию и пытался оттуда отправиться в третью страну. Но ему было отказано в выезде и предписано покинуть Россию, как лицу пребывание которого нежелательно в РФ, после чего он вернулся обратно в Беларусь.





Дополнительно МВД заявляет, что в базу «невъездных» (и, получается, невыездных с территории России в третью страну), Геннадия Можейко включила сама Россия, причем, «ранее октября 2021 года».





Но оказалось, что это не так. По данным Главного управления по вопросам миграции МВД России, Геннадий Можейко отсутствует в списке лиц, в отношении которых имеются основания, препятствующие въеду на территорию Российской Федерации.





Почему белорусский журналист был вынужден покинуть Россию и при каких обстоятельствах? Этот главный вопрос по-прежнему остается без ответа.





Напомним, журналист «Комсомольской правды» в Белоруссии» Геннадий Можейко написал для kp.by статью об Андрее Зельцере — записал воспоминания его бывшей одноклассницы. В результате он стал одним из подозреваемых по двум статьям УК: ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти). Сайт белорусской «Комсомолки» был заблокирован.











