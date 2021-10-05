Власти Беларуси уже больше года очень активно прессингуют прессу. Авторам иностранных изданий не продлевают аккредитацию, неугодные издания блокируют, самих журналистов задерживают по надуманным поводам. Свежий случай: блокировка сайта KP.by и задержание журналиста Геннадия Можейко из-за статьи о погибшем в перестрелке Андрее Зельцере. Блогер Виктор Малишевский сам когда-то был обладателем «корочки» журналиста-международника. Специально для рубрики DW «Беларусь. Перспективы» он поделился своим мнением о том, как ввести запрет, ничего не запрещая.





Виктор Малишевский





2 октября 2020 года Министерство иностранных дел Беларуси в разгар «вот этого всего» вдруг решается на «упрощение» и «облегчение» правил аккредитации журналистов иностранных СМИ. В МИДе заверяют, что все станет «более либерально» и добавляют: «Это не зачистка информационного поля». Никаких противоречий! Аккредитации всех «верифицированных» журналистов аннулированы в тот же день. Но без паники, аннулированы только на 30 дней или суток, кому как. Такой срок рассмотрения заявки в МИДе был определен в новой («более либеральной») редакции Положения о порядке аккредитации (а раньше ждали бы два месяца).





Прошел год после «незачистки», многие иностранные СМИ ожидают, когда пройдут те 30 суток на принятие решения об аккредитации, по версии белорусского МИДа. Но никому не отказали, иначе было бы не так либерально. МИД держит паузу в 365 дней. Можно предположить, что цензоров в МИДе в данный момент больше, чем аккредитованных в стране журналистов иностранных СМИ.





Зато аккредитованные журналисты иноСМИ теперь могут сами распечатать карточку временной аккредитации (второй элемент либерализации), подать новую заявку на аккредитацию в электронном виде прямо на сайте МИДа (опять либерализация). И рассчитывать на продление аккредитации сразу на три года, а не на год, как было прежде (снова либерализация).





Самое интересное «упрощение» правил МИДом было анонсировано так: «облечение в правовые рамки работы журналистов-фрилансеров в интересах иностранного СМИ». Как оказалось, о фрилансерах в Правилах нет ни слова.

Но зачем вообще нужна аккредитация?

Существуют международные критерии аккредитации для журналистов иностранных средств массовой информации. МИД Беларуси, конечно, в теме, при разработке «более либеральных правил» даже ссылался на рекомендации ОБСЕ. Вот тезисы рекомендаций:





- Аккредитация не может служить разрешением на работу;

- Аккредитация (…) не может выполнять разрешительную функцию;

- Важно, чтобы правила аккредитации улучшали условия работы для журналистов, а не препятствовали их деятельности;

- Аккредитация может быть необходима, только если иностранные журналисты желают получить доступ в места с ограниченным пространством или зоны, закрытые по соображениям безопасности, или если они желают получить многократные визы;

- Важно закрепить право на получение аккредитации за фрилансерами в целях дальнейшего содействия свободному распространению информации;

- Отказ и лишение аккредитации представляют собой крайние меры и не могут служить в качестве наказания за профессиональную деятельность или содержание материалов;

- Правила аккредитации важно сделать четкими и прозрачными.





Я сам какое-то время был аккредитованным журналистом иностранного СМИ в Беларуси. И скажу, что печать МИДа магически действует на пограничников при прохождении границы, а больше никому моя карточка не была интересна. Это индульгенция государства сроком на год на редактирование и написание статей для публикации их в средствах массовой информации другого государства.





Но имея аккредитацию журналиста иностранного СМИ в Беларуси, вам все равно придется получить аккредитацию в парламенте, которая, впрочем, не позволит просто так попасть в здание парламента, например, на пленарное заседание. Для этого аккредитованному журналисту нужно предварительно записаться через пресс-службу. Шансы дважды аккредитованному журналисту попасть на заседание парламентской комиссии вовсе близки к призрачным, такое возможно, только если вас пригласит депутат, сам встретит на входе и проведет мимо вахтера. Так у тебя со временем появляются аккредитация аккредитации и даже аккредитация аккредитации с предварительной записью на прием и сопровождением.





Но зато с аккредитацией журналист иностранного СМИ приобретает безупречную репутацию. Этот человек не может себе позволить перейти дорогу в неположенном месте, под страхом остаться без карточки. Спросите у Павла Свердлова («Еврорадио»). Однажды утром он «нецензурно вышел на работу» и спустя 15 суток вернулся в редакцию, а аккредитации уже нет. С такими решениями МИД не затягивает. Так что если перед вами аккредитованный журналист иностранного СМИ — он безгрешен как сам Бог, о чем говорит штампик МИДа.

«Как правило» — идеальная формула для поправок в Конституцию

Тут можно было бы поставить точку, а иностранным СМИ продолжить ожидать ответ из Минска. МИД это молчание вполне устраивает. Однако в июне министру иностранных дел Владимиру Макею пришлось объяснять, о чем молчит МИД. У министра спросили, почему из трех журналистов ТАСС аккредитацию в Беларуси получил только один. По версии министра, принято решение аккредитовывать «как правило, граждан тех государств, где СМИ зарегистрированы». Некоторые из журналистов не соответствовали критериям МИДа, которым должны соответствовать журналисты. Потом еще министр отчитал ТАСС за излишне броские эмоциональные заголовки.





Можно было бы порассуждать о том, что некоторые слова министра не совсем соответствуют критериям ОБСЕ, и стоит порадоваться, что МИД не выдает лицензии на заголовки.





Но на самом деле Владимир Макей дословно цитирует Статью 5 нового Положения об аккредитации. Там так и сформулировано: «В качестве журналистов иностранных СМИ аккредитуются, как правило, граждане государств, в которых зарегистрировано иностранное СМИ». Как правило, ради введения таких прекрасных словосочетаний и затеваются те самые изменения в законодательство.





И походу МИД случайно вывел идеальную формулу для поправок в Конституцию страны, чтобы не мучиться с формулировками, как происходит сейчас.





Выборочно выглядело бы это примерно так:





Статья 3. Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь, как правило, является народ.





Статья 22. Все, как правило, равны перед законом.





Статья 33. Каждому, как правило, гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение.





Такие истории, как правило, заканчиваются 28 дорожными картами с соответствующими формулировками в тексте. Но, кстати, в России аккредитации журналистам иностранных СМИ выдают «независимо от гражданства».





Автор: Виктор Малишевский, блогер, бывший заместитель главного редактора "КП в Беларуси", экс-главред "Еврорадио", экс-редактор Office Life, политолог.

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