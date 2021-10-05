Мадонна случайно показала себя без фильтров
Поклонников смутил реальный внешний вид исполнительницы и они раскритиковали ее за чрезмерное увлечение фотошопом.
Мадонна. Фото: instagram.com/madonna
Американская певица Мадонна случайно выложила в Instagram Stories кадры без ретуши и подверглась критике в соцсетях.
Так, пишет korrespondent.net, сначала 63-летняя звезда поделилась серией фото с актером и писателем Джереми Харрисом. На снимках они сидят за столом с бокалами в руках.
Позже певица опубликовала видео с той же встречи в Stories (на данный момент они удалены), на которое не были наложены фильтры, улучшающие внешний вид.
Фолловеры обратили внимание, что в ролике звезда выглядит совсем иначе, чем на фото: у нее усталое лицо, другой цвет кожи и отчетливо видны морщины.
Мадонна и Джереми Харрис
instagram.com/madonna
Напомним, Мадонну неоднократно критиковали за эпатажные наряды и обвиняли в злоупотреблении пластической хирургией.
19:35 05/10/2021
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