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Мадонна случайно показала себя без фильтров

Поклонников смутил реальный внешний вид исполнительницы и они раскритиковали ее за чрезмерное увлечение фотошопом.


Мадонна. Фото: instagram.com/madonna


Американская певица Мадонна случайно выложила в Instagram Stories кадры без ретуши и подверглась критике в соцсетях. 
 
Так, пишет korrespondent.net, сначала 63-летняя звезда поделилась серией фото с актером и писателем Джереми Харрисом. На снимках они сидят за столом с бокалами в руках. 

Позже певица опубликовала видео с той же встречи в Stories (на данный момент они удалены), на которое не были наложены фильтры, улучшающие внешний вид. 

Фолловеры обратили внимание, что в ролике звезда выглядит совсем иначе, чем на фото: у нее усталое лицо, другой цвет кожи и отчетливо видны морщины.


Мадонна и Джереми Харрис
instagram.com/madonna

Напомним, Мадонну неоднократно критиковали за эпатажные наряды и обвиняли в злоупотреблении пластической хирургией.
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