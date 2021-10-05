



Мадонна. Фото: instagram.com/madonna









Американская певица Мадонна случайно выложила в Instagram Stories кадры без ретуши и подверглась критике в соцсетях.

Так, пишет korrespondent.net, сначала 63-летняя звезда поделилась серией фото с актером и писателем Джереми Харрисом. На снимках они сидят за столом с бокалами в руках.





Позже певица опубликовала видео с той же встречи в Stories (на данный момент они удалены), на которое не были наложены фильтры, улучшающие внешний вид.





Фолловеры обратили внимание, что в ролике звезда выглядит совсем иначе, чем на фото: у нее усталое лицо, другой цвет кожи и отчетливо видны морщины.









Мадонна и Джереми Харрис instagram.com/madonna





Напомним, Мадонну неоднократно критиковали за эпатажные наряды и обвиняли в злоупотреблении пластической хирургией.