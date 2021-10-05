Геннадий Можейко остаётся под стражей. Именно так звучит мера пресечения, применённая к нему. Накануне вечером истёк 72-часовой срок его пребывания в ИВС, и его должны были отпустить, пишет Kp.ru. Но этого не произошло.





Во вторник утром мама Геннадия Ирина Можейко попыталась попасть к сыну на Окрестина, но ей сообщили, что его в изоляторе нет. Журналиста перевезли в следственный изолятор в городе Жодино. Эту информацию подтвердил и адвокат Геннадия. В срок до вечера воскресенья следователь должен принять решение, останется он под арестом или обвинения с него будут сняты.





Накануне официальный представитель МВД Беларуси заявил, что Геннадий был задержан правоохранителями на территории республики. При этом он находился в России. Из Шереметьево журналист вылетал на лечение в третью страну, но там он был задержан российскими органами и депортирован на родину, потому что в России у него статус «нежелательно пребывание на территории страны». Уже в Беларуси его встретили местные представители власти.





- Ситуация не является экстраординарной. В соответствии со сложившейся практикой работы с коллегами из России каждая сторона вправе объявить нежелательность пребывания конкретных лиц в интересах национальной безопасности, - заявил представитель ведомства.





Геннадий Можейко — автор статьи на сайте kp.by, об Андрее Зельцере, который застрелил сотрудника белорусского КГБ во время операции по задержанию. Тогда Зельцер начал стрелять по силовикам и смертельно ранил одного из них. Сам преступник был уничтожен ответным огнём. А журналист Можейко написал на сайт заметку, где бывшая одноклассница убийцы высказалась, что в школе Зельцер был всегда за правду и мог за себя постоять. Материал появился на сайте «КП Беларусь» поздно вечером, но через несколько минут редактор ее убрал. Этого хватило, чтобы сайт «Комсомолки» был заблокирован, а Геннадий Можейко оказался в изоляторе.





Можейко сейчас в статусе подозреваемого по делу о разжигании розни и вражды, а также из-за оскорбления представителя власти. Дело возбуждено «по факту», то есть без заявлений потерпевшего.





РЕАКЦИЯ





Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России





Это абсолютно возмутительный случай, и мы требуем немедленного освобождения нашего коллеги Геннадия Можейко и наказания всех виновных в том, что его задержали.





Совет по правам человека при президенте РФ





Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает власти Беларуси немедленно освободить журналиста.





После блокирования сайта «Комсомольской правды в Белоруссии» данные действия белорусских властей выглядят целенаправленным давлением на российские медиа на территории союзного государства.





Профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков





Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. И, конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны все-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Беларуси.





Союз журналистов России





Союз журналистов России настаивает, что информация о задержании журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко должна быть незамедлительно обнародована, его коллеги и близкие должны получить возможность удостовериться в том, что жизни и здоровью журналиста ничто не угрожает, а адвокаты Можейко должны получить соответствующие разъяснения в связи с его задержанием. Задержание и удержание журналиста, сопровождающееся тотальным молчанием ответственных силовых структур, не может расцениваться иначе, чем давление на прессу и угроза журналисту.





Союз журналистов России настаивает на немедленном освобождении Геннадия Можейко.





Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин





Это какой-то произвол, это какая-то неадекватная реакция на абсолютно невинную заметку. Там буквально несколько слов одноклассницы преступника: что в школе он был очень хорошим парнем и что с ним случилось, она не понимает. И за эти слова наш журналист в следственном изоляторе, а сайт «Комсомольской правды» в Беларуси заблокирован.







