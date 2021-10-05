Большой театр Беларуси объявил прослушивание в труппу
В Большом театре Беларуси 23 октября состоится прослушивание в оперную труппу и стажерскую группу оперы, сообщили в учреждении.
К участию в стажерском прослушивании допускаются вокалисты в возрасте от 20 до 35 лет, имеющие неполное или законченное высшее образование по специальности "артист-вокалист", пишет Смартпресс. Отбор пройдет в три тура.
Участник готовит к прослушиванию две арии из русского или белорусского и западноевропейского репертуара. Сначала жюри рассмотрит присланные с помощью Youtube видео, потом нужно будет исполнить одну из двух арий в камерном зале. А третий тур - исполнение одной арии из текущего репертуара Большого театра Беларуси в сопровождении оркестра.
В труппу оперы разыскивают бас, баритон, драматический тенор и меццо-сопрано. Прослушивание состоит из трех туров и аналогично стажерскому.
Также приглашаются к участию в прослушивании пианисты-концертмейстеры.
Прием документов осуществляется с 6 по 16 октября 2021 года включительно. Требования к кандидатам и список опер можно найти на сайте Большого театра.
18:24 05/10/2021
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