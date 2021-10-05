



Несудимый уроженец Кореличского района 1993 года рождения, проживающий и работающий в г. Москва, нанес несколько ножевых ранений местному жителю 1963 года рождения. В результате от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, сообщает s13.ru со ссылкой на газету «Полымя».





По данным следствия, подозреваемый страдает психическим заболеванием. Выяснилось, что совершить преступление ему приказали «голоса в голове». Для этого мужчина в Минске по пути из Москвы купил нож и приехал в Полужье. Вызвав потерпевшего из дома на улицу и отойдя вместе с ним к хозяйственным постройкам, нанес ему несколько ударов ножом в область шеи и головы.





Кореличским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый задержан. Ведется следствие.