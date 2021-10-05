Павлюк Быковский На вопросы Еврорадио отвечает медиаэксперт





Ненависть пропагандистов к "КП"

Всегда была страшная ненависть к "Комсомольской правде" ("КП") со стороны белорусского пропагандистского аппарата, так как почти всё время правления Лукашенко сравнивал деятельность государственных медиа с "КП". Мол, "вот какой у них процент читателей, посмотрите, сколько процентов доверяет их публикациям".





Поэтому государственные пропагандисты сейчас пользуются возможностью. Но сделать точный прогноз в такой ситуации мне кажется абсолютно невозможным. Я думаю, что ситуация также содержит кулуарные разговоры между определёнными силами в России.





Я могу выразить только надежду, что Геннадий Можейко выйдет скоро на свободу и от редакции "КП" в Беларуси отцепятся с такими угрозами.





Отреагирует ли Россия?

Высказывание Союза журналистов России — это корпоративная позиция. Что касается Пескова, то он отвечал на вопрос журналистов. Будет ли повод ещё раз задать ему вопрос? Наверное, будет. Но всё решается не только такими публичными высказываниями, есть реальная позиция и, как говорят, многоподъездная кремлёвская политика. Может, они будут отбивать Можейко или просто согласятся с тем, что сделали белорусские власти. Может быть какое-то компромиссное развитие ситуации.





Очень сложно что-то прогнозировать. И белорусская система закрыта, и российская закрыта. Мы в последнее время наблюдали, как Лукашенко задирал Запад и потом говорил: "А кто на меня с Кремлём?". Ни разу Кремль не осадил Лукашенко. В ситуации, когда наехали на белорусского гражданина, работающего на издание, которое ассоциируется с Россией, я не уверен, что Кремль будет занимать принципиальную позицию.





Российским изданиям тоже может "достаться"

У нас есть специальная государственная программа, касающаяся управления медиа. Всё должно быть под одним контролем. И вот эта рука наводит порядок, как она понимает.





Другой вопрос, что это иногда происходит не очень последовательно. Иногда компромиссные вещи, иногда сложно замахнуться на те ресурсы, что ассоциируются с Россией. Но если вдруг ветер переменится, российским изданиям тоже достанется.





Когда журналистов лишали аккредитаций, лишали и российских граждан. Не всем вернули. Если вдруг у нас будет, как это было до 9 августа, информационный спор с Россией, то могут прийти и к "Спутнику".





Определённая радикализация произошла

Уже есть и телеграм-каналы, и ютуб-каналы, которые работают как периодические издания. Они не связаны с журналистской этикой и занимаются пропагандой. Но они высказываются так, как протестно настроенным людям было бы приятно услышать. Определённая радикализация всё-таки произошла.





Пропагандисты из оппозиционного круга получают больший трафик, чем те, кто лоялен режиму. Ведь они более непринуждённые, предлагают более простые решения, которые попадают в ту боль общества, которая есть. Они имеют преимущество перед традиционными медиа, которые проверяют информацию, не вешают ярлыки.





Люди хотят более простой картины мира. Людям не нравится также сладкая водичка, которую льют государственные медиа, когда рассказывают о происходящем в стране. Белорусы хотели бы слышать о проблемах. Новые медиа срабатывают.