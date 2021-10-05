Философу и методологу Владимиру Мацкевичу продлили срок пребывания под стражей еще на месяц, сообщает Еврорадио.













Мацкевича арестовали 4 августа. Его обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.





Философа держат в СИЗО №1 ("Володарка"), его признали склонным к экстремизму. В камере Мацкевич сидит один, пишут в соцсетях его соратники.