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Философу Владимиру Мацкевичу продлили срок пребывания под стражей

Он пробудет за решеткой как минимум до 4 ноября.

Философу и методологу Владимиру Мацкевичу продлили срок пребывания под стражей еще на месяц, сообщает Еврорадио.  



Мацкевича арестовали 4 августа. Его обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. 

Философа держат в СИЗО №1 ("Володарка"), его признали склонным к экстремизму. В камере Мацкевич сидит один, пишут в соцсетях его соратники.
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