Об этом сообщил представитель МВД Беларуси.





5 октября он был перевезен в Жодино - прим. БП.





Впрочем, это сообщение лишь породило еще больше вопросов.





БЫЛ В РОССИИ, НО ЗАДЕРЖАН В БЕЛАРУСИ





- Он (Можейко. - Ред.) был задержан 1 октября правоохранительными органами Беларуси на территории нашей страны в рамках уголовного дела по признакам статей «Разжигание расовой, национальной или религиозной розни» и «Оскорбление представителей власти», - заявил представитель белорусского МВД. - Можейко выехал с территории Беларуси в Россию, где предпринимал попытку вылететь в третью страну.





Однако ему было отказано. Можейко прибыл из России в Беларусь, где и был задержан. Ситуация не является экстраординарной. Это сложившаяся практика работы правоохранительных органов России и Беларуси. Каждая из сторон, в соответствии с договором между двумя странами, имеет право объявить о нежелательности пребывания конкретного лица.





В наших учетах целый ряд граждан России, которым так же запрещен въезд в Беларусь сроком до 10 лет. Аналогично действуют и наши российские партнеры.





Из этого объяснения остается непонятным, какую «рознь разжигал» Можейко и как мог «оскорбить представителей власти». Пока есть информация лишь о том, что властям Беларуси не понравилась небольшая заметка-интервью Геннадия с бывшей одноклассницей человека, застрелившего офицера КГБ. Она рассказала — каким был этот человек раньше.





Какую рознь это могло посеять и как оскорбить представителей власти?





С задержанием Можейко и вовсе ребус! Получается, он все же приезжал в Москву. Но здесь ему не дали улететь дальше, а предписали вернуться в Беларусь? Так бывает?





Хотелось бы услышать по этому поводу разъяснений от российских правоохранителей.





НА ЗДОРОВЬЕ ЖАЛОБ НЕТ





В понедельник к журналисту в СИЗО был допущен адвокат. Как он рассказал «КП», Можейко в целом чувствует себя хорошо, то есть на здоровье жалоб нет. Сейчас у Геннадия статус подозреваемого. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения.





БУДЕТ ДОЛГАЯ РАБОТА





Тем временем Главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин сообщил, что «Комсомольская правда» сосредоточится на помощи Геннадию Можейко:





- Мы наняли нескольких адвокатов, которые будут отстаивать невиновность нашего корреспондента. Подозреваем, что это будет долгая рутинная работа. Также мы оказываем помощь родителям Геннадия, в первую очередь материальную, - сказал Сунгоркин.





САЙТ «КП» ОСТАЕТСЯ ЗАБЛОКИРОВАННЫМ





Напомним, что в среду утром, 29 сентября, Министерство информации Беларуси ограничило доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" KP.BY под предлогом того, что «на интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством».





Что за публикация послужила причиной, официально неизвестно. Однако в телеграм-каналах сообщили, что речь идет о публикации журналиста «КП» Геннадия Можейко: он взял небольшое, совершенно невинное интервью у бывшей одноклассницы Андрея Зельцера, застрелившего сотрудника КГБ Беларуси.





1 октября у Можейко уже был обыск в квартире, «приехало семь следователей», а сам Геннадий пропал. Он успел связаться по скайпу с мамой и сказал ей, что находится в Москве. А в субботу родителям журналиста сообщили, что их сын задержан и находится в следственном изоляторе на Окрестина. Официально это три дня не подтверждали, и адвокатов к Можейко не допускали.





В прошлом году Геннадий Можейко был избит во время работы: он освещал августовские протесты в Минске и попал под дубинку правоохранителей. Редакция направила обращение в МВД, был получен официальный ответ, что заявление оставлено без рассмотрения.





Напомним, что с августа 2020 года газету «Комсомольская правда в Беларуси» запрещено печатать в Беларуси. Под совершенно надуманными предлогами: то оборудование сломалось, то номер не вовремя сдали. Редакции приходилось печатать газету в Подмосковье и ввозить в Беларусь: кроме всего прочего, были обязательства перед подписчиками.





Однако «Белпочта» сначала отказалась ее распространять подписчикам, а потом выставила огромные штрафы из-за якобы не обеспеченной «Комсомолкой» подписки.





Редакция распространяла газету через частных продавцов, в редакции и через некоторые торговые сети.





Но после блокировки сайта KP.BY и оставшиеся торговые сети отказались продавать газету.









РЕАКЦИЯ





Совет по правам человека при президенте РФ





Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает власти Беларуси немедленно освободить журналиста.





После блокирования сайта «Комсомольской правды в Беларуси» данные действия белорусских властей выглядят целенаправленным давлением на российские медиа на территории союзного государства.





Профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков





Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. И, конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны все-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Беларуси.





Союз журналистов России





Союз журналистов России настаивает, что информация о задержании журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко должна быть незамедлительно обнародована, его коллеги и близкие должны получить возможность удостовериться в том, что жизни и здоровью журналиста ничто не угрожает, а адвокаты Можейко должны получить соответствующие разъяснения в связи с его задержанием. Задержание и удержание журналиста, сопровождающееся тотальным молчанием ответственных силовых структур, не может расцениваться иначе, чем давление на прессу и угроза журналисту.





Союз журналистов России настаивает на немедленном освобождении Геннадия Можейко.





Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин





Это какой-то произвол, это какая-то неадекватная реакция на абсолютно невинную заметку. Там буквально несколько слов одноклассницы преступника: что в школе он был очень хорошим парнем и что с ним случилось, она не понимает. И за эти слова наш журналист в следственном изоляторе, а сайт «Комсомольской правды» в Беларуси заблокирован.











