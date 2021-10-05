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Убившего мать из‑за 10 рублей жителя Сенно приговорили к 17 годам

Жителя Сенно, который убил мать из-за пропажи 10 рублей, осудили на 17 лет

Витебский областной суд приговорил к 17 годам колонии усиленного режима 51-летнего жителя Сенно, который жестоко убил мать.

Напомним, трагедия произошла в апреле. Мужчина пришел домой пьяным, спрятал 10 рублей и лег спать. Проснувшись, не нашел "сбережения", и решил, что их забрала 72-летняя мать. Женщина отрицала это, но сын ее избил, нанеся, как посчитали эксперты, не менее 30 ударов. 

Затем накрыл ее тело курткой и ушел к знакомому - пьянствовать. На следующий день мужчина обнаружил мать мертвой, вызвал скорую. А 10 рублей следователи нашли на диване, где спал мужчина - под постельным бельем.

Мужчину обвинили в убийстве заведомо престарелого, совершенном с особой жестокостью, еедают naviny
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