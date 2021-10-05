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Мининформ ответил Москве: ЗАО "БелКП-ПРЕСС" - резидент Беларуси

Министерство информации Беларуси 5 октября опубликовало короткое сообщение с напоминанием о том, что газета «Комсомольская правда» в Беларуси» является беларусским СМИ.


«В связи с возникающими запросами Министерство информации сообщает, что газета «Комсомольская правда» в Беларуси» является беларусским средством массовой информации (свидетельство о регистрации СМИ от 05.06. 2009 № 463), учредителем которого выступает резидент Республики Беларусь ЗАО «БелКП-ПРЕСС», — говорится в сообщении.

Возможно, таким образом чиновники пытаются намекнуть, что газета не является российским СМИ и должна подчиняться требованиям министерства.
Источник: reform.by
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