



«В связи с возникающими запросами Министерство информации сообщает, что газета «Комсомольская правда» в Беларуси» является беларусским средством массовой информации (свидетельство о регистрации СМИ от 05.06. 2009 № 463), учредителем которого выступает резидент Республики Беларусь ЗАО «БелКП-ПРЕСС», — говорится в сообщении.





Возможно, таким образом чиновники пытаются намекнуть, что газета не является российским СМИ и должна подчиняться требованиям министерства.