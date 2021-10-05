Об этом сообщил Нобелевский комитет в своем Твиттере









Нобелевские премии из-за продолжающейся пандемии коронавируса в 2021 году вручаются в странах, где находятся лауреаты, а не на церемонии в Стокгольме, сообщил Фонд Нобеля.





При этом Норвежский нобелевский комитет не исключил, что лауреат Нобелевской премии мира, имя которого объявляют в Осло, сможет приехать в столицу Норвегии в декабре.





В прошлом году Нобелевскую премию по физике получили Роджер Пенроуз, Райнхард Гензель и Андреа Гез, которые исследовали черные дыры.





Роджер Пенроуз математически доказал возможность формирования черных дыр, а его статья о «сверхтяжелых монстрах, которые скрывают сингулярность, нарушают все известные законы природы и поглощают все, что находится вокруг них, включая свет», до сих пор считается самым важным вкладом в Общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.





Райнхард Гензель и Андреа Гез, в свою очередь, около 30 лет возглавляли группу астрономов, исследовавших сверхмассивный компактный объект в центре галактики Млечный Путь — черную дыру Стрелец A*.





С помощью самых современных телескопов в мире и новых методов наблюдения за объектами в глубоком космосе Гензель и Гез предоставили наиболее убедительные доказательства существования сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики.





В 2020 году размер Нобелевских премий был увеличен на 1 млн крон, и теперь составляет 10 млн шведских крон (около $1 млн) за каждую премию.