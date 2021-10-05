



На основе этой информации « Наша нива » составила рейтинг безопасных и не очень районов страны.





Топ-10 криминальных районов Беларуси в 2020 году

(Указано количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения.)





Осиповичский — 1556

Витебский — 1523

Хойникский — 1446

Наровлянский — 1434

Гомельский — 1386

Кормянский — 1 377

Речицкий — 1370

Калинковичский — 1358

Смолевичский — 1326

Жлобинский — 1310





Самые безопасные районы страны в 2020 году

(Указано количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения.)





Ивановский — 548

Докшицкий — 584

Глубокский — 658

Брестский — 696





Гомельская область оказалась самой криминальной в стране:

1196 зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения.





Брестская — самая безопасная область страны:

838 зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения.





В среднем по стране в 2020 году было зарегистрировано 1018 преступлений на 100 тыс. населения.



