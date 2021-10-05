Самые криминальные и самые безопасные районы страны: проверьте, где живете вы
Белстат опубликовал данные по правонарушениям в 2020 году.
На основе этой информации «Наша нива» составила рейтинг безопасных и не очень районов страны.
Топ-10 криминальных районов Беларуси в 2020 году
(Указано количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения.)
Осиповичский — 1556
Витебский — 1523
Хойникский — 1446
Наровлянский — 1434
Гомельский — 1386
Кормянский — 1 377
Речицкий — 1370
Калинковичский — 1358
Смолевичский — 1326
Жлобинский — 1310
Самые безопасные районы страны в 2020 году
(Указано количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения.)
Ивановский — 548
Докшицкий — 584
Глубокский — 658
Брестский — 696
Гомельская область оказалась самой криминальной в стране:
1196 зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения.
Брестская — самая безопасная область страны:
838 зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения.
В среднем по стране в 2020 году было зарегистрировано 1018 преступлений на 100 тыс. населения.
11:46 05/10/2021
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