+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Самые криминальные и самые безопасные районы страны: проверьте, где живете вы

Белстат опубликовал данные по правонарушениям в 2020 году.


На основе этой информации «Наша нива» составила рейтинг безопасных и не очень районов страны.

Топ-10 криминальных районов Беларуси в 2020 году

(Указано количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения.)

Осиповичский — 1556
Витебский — 1523
Хойникский — 1446
Наровлянский — 1434
Гомельский — 1386
Кормянский — 1 377
Речицкий — 1370
Калинковичский — 1358
Смолевичский — 1326
Жлобинский — 1310

Самые безопасные районы страны в 2020 году

(Указано количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения.)

Ивановский — 548
Докшицкий — 584
Глубокский — 658
Брестский — 696

Гомельская область оказалась самой криминальной в стране:
1196 зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения.

Брестская — самая безопасная область страны:
838 зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения.

В среднем по стране в 2020 году было зарегистрировано 1018 преступлений на 100 тыс. населения.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]