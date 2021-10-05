Парень зажал гаишнику руку дверью - тот пытался вскрыть его авто
В отношении витеблянина составили протокол по ст. 24.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).
Во время очередного мониторинга интернета сотрудники витебской ГАИ обнаружили видеоролик, на котором автомобиль обгонял поток по встречной полосе. Ролик был снят на видеорегистратор, а само нарушение произошло в районе пересечения улиц Фрунзе и 1-й Доватора, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.
На встречу с инспекторами 18-летний водитель приехал на другой машине на которую милиционеры попросили показать документы. Молодой человек отказался. Проверив приехавший автомобиль по базам, инспекторы выяснили, что он не имеет допуска к участию в дорожном движении.
Водителя попросили выйти для «начала ведения административного процесса». Молодой человек отказался и заблокировал дверь. После этого один из инспекторов попытался открыть ее через окно, но витеблянин начал поднимать стекло, зажав руку милиционеру.
Сотрудники ГАИ вскрыли автомобиль подручными средствами и задержали нарушителя.
В отношении него был составлен протокол по ст. 24.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).
10:28 05/10/2021
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