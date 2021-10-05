Во время очередного мониторинга интернета сотрудники витебской ГАИ обнаружили видеоролик, на котором автомобиль обгонял поток по встречной полосе. Ролик был снят на видеорегистратор, а само нарушение произошло в районе пересечения улиц Фрунзе и 1-й Доватора, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.





На встречу с инспекторами 18-летний водитель приехал на другой машине на которую милиционеры попросили показать документы. Молодой человек отказался. Проверив приехавший автомобиль по базам, инспекторы выяснили, что он не имеет допуска к участию в дорожном движении.





Водителя попросили выйти для «начала ведения административного процесса». Молодой человек отказался и заблокировал дверь. После этого один из инспекторов попытался открыть ее через окно, но витеблянин начал поднимать стекло, зажав руку милиционеру.





Сотрудники ГАИ вскрыли автомобиль подручными средствами и задержали нарушителя.





В отношении него был составлен протокол по ст. 24.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).











