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В Беларуси введут обязательную аттестацию для экскурсоводов. Какие еще изменения произойдут в сфере туризма?

На заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва парламентарии приняли во втором чтении законопроект о туризме.

Как сообщает БелТА, законопроект будет обеспечивать системное и полное регулирование общественных отношений в сфере туризма, позволит решить многие наболевшие проблемы.

 Новшествами регулируется правовое положение граждан, которые пользуются туруслугами, защищаются их интересы. Законопроектом вводится института финансового обеспечения ответственности туроператоров, которые действуют в сфере международного выездного туризма.
 
Потребителей туруслуг будут защищать:
договор страхования ответственности туроператора в части возможного причинения имущественного вреда участникам туристической деятельности,
банковская гарантия обеспечения исполнения туроператором обязательств при причинении имущественного вреда участникам;
участие туроператора в формировании фонда ответственности туроператоров.
 

Такие способы смогут применяться в случае, если туроператор не выполнил свои обязательства по договорам оказания туруслуг.

 Перечень всех случаев детально описан в новом законопроекте, также документ определит, кто является туроператором, а кто – турагентом.

Основные нововведения также касаются обязательной аттестации экскурсоводов. Новые подходы направлены на выявление нелегальных гидов, пишет blizko.by
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