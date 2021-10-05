Как сообщает БелТА, законопроект будет обеспечивать системное и полное регулирование общественных отношений в сфере туризма, позволит решить многие наболевшие проблемы.





Новшествами регулируется правовое положение граждан, которые пользуются туруслугами, защищаются их интересы. Законопроектом вводится института финансового обеспечения ответственности туроператоров, которые действуют в сфере международного выездного туризма.

Потребителей туруслуг будут защищать:

договор страхования ответственности туроператора в части возможного причинения имущественного вреда участникам туристической деятельности,

банковская гарантия обеспечения исполнения туроператором обязательств при причинении имущественного вреда участникам;

участие туроператора в формировании фонда ответственности туроператоров.





Такие способы смогут применяться в случае, если туроператор не выполнил свои обязательства по договорам оказания туруслуг.





Перечень всех случаев детально описан в новом законопроекте, также документ определит, кто является туроператором, а кто – турагентом.





Основные нововведения также касаются обязательной аттестации экскурсоводов. Новые подходы направлены на выявление нелегальных гидов, пишет blizko.by



