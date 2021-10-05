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Павла Северинца не отпустили из тюрьмы на похороны отца

Павла Северинца не отпустили из тюрьмы на похороны отца, сообщила в соцсетях жена политика Ольга Северинец.


Отец Павла, 69-летний журналист и писатель Кастусь Северинец, скончался 1 октября, он болел коронавирусом.

"Паше сказали, что отец умер, днем в пятницу, и сразу же дали позвонить матери. Он написал заявление на выезд, теоретически такая возможность у заключенного в колонии есть, но разрешение ему не дали, сказали, что тяжелая статья. Паша ошеломлен", — написала Ольга Северинец.

Политик и писатель Павел Северинец в мае 2021 года был приговорен к 7 годам колонии строгого режима за организацию "массовых беспорядков". Недавно его перевели из могилевской тюрьмы в шкловскую исправительную колонию № 17.
Еврорадио
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