



Отец Павла, 69-летний журналист и писатель Кастусь Северинец, скончался 1 октября, он болел коронавирусом.





"Паше сказали, что отец умер, днем в пятницу, и сразу же дали позвонить матери. Он написал заявление на выезд, теоретически такая возможность у заключенного в колонии есть, но разрешение ему не дали, сказали, что тяжелая статья. Паша ошеломлен", — написала Ольга Северинец.





Политик и писатель Павел Северинец в мае 2021 года был приговорен к 7 годам колонии строгого режима за организацию "массовых беспорядков". Недавно его перевели из могилевской тюрьмы в шкловскую исправительную колонию № 17.