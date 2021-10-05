Задержан киллер — выходец из Азербайджана с российским паспортом. Об этом сообщает Haaretz.com со ссылкой на израильские и кипрские СМИ.





По сведениям журналистов, покушение произошло на прошлой неделе. Саги находился на Кипре на вечеринке в честь своей дочери, когда его охрана заметила у здания подозрительного человека и оповестила полицию. Это произошло в резиденции, которой владеет одна из группы компаний Саги, вблизи границы с турецкой частью Кипра. Местные спецслужбы предупредили Саги об опасности, и он немедленно покинул Кипр.









Как узнали израильские СМИ, совершить нападение на Тедди Саги пытался 38-летний выходец из Азербайджана с паспортом гражданина России. В полиции сообщили, что у задержанного мужчины был пистолет и патроны, кипрские СМИ пишут, что он был членом российской мафии и попал на территорию Кипра через его турецкую часть.





При этом израильские власти сначала заявили, что это не просто криминальное происшествие. Как заявил пресс-секретарь премьер-министра, Саги не был целью, а на самом деле это террористическая атака Ирана против израильских бизнесменов на Кипре. Такое же заявление опубликовала и группа компаний Саги. Министр иностранных дел Израиля, комментируя инцидент, сообщил, что пресечь покушение удалось в том числе благодаря данным израильской разведки. Однако в дальнейшем власти Кипра остановились на версии, что причиной покушения является бизнес-конфликт.





Тедди Саги — один из богатейших людей Израиля, Forbes оценивает его состояние в 5,6 млрд долларов. Он является основателем и крупнейшим акционером компании Playtech — производителя ПО для азартных игр. В 2011 году Playtech выкупил IT-компанию Viaden Media у белорусского бизнесмена Виктора Прокопени, стоимость которой тогда оценивалась в примерно 95 млн евро. Офис разработки Viaden Media до сих пор находится в Минске. Саги сейчас занимается также бизнесом в сфере недвижимости.



